Лукашенко: Мы гвалтом кричим: не едьте за границу. Нет, все равно прут. Те, кто выехал после наших предупреждений, пускай там и сидят

22.03.2020, 13:21, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против возвращения в страну граждан, выехавших после предупреждения о пандемии коронавируса. Об этом он сказал на совещании в Минске 21 марта, информирует пресс-служба президента.

Немало белорусов отправились на отдых, зная, что многие страны готовятся закрыть границы, отметил Лукашенко.

“Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, – никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали”, – заявил Лукашенко.

По его словам, некоторые жители злоупотребляют применением “карты поляка”.

“Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу – пошел туда и сиди там”, – потребовал белорусский президент.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса на утро 22 марта, в мире заболел 307 341 человек, летальных исходов – 13 049. В Беларуси зафиксировано 76 случаев заболевания.

Лукашенко призывал соотечественников не паниковать, вовремя обедать, “водкой травить вирус, но не на работе”, а также ходить в сухую сауну. “Трактор вылечит всех, поле всех лечит”, – говорил он.