Эксперт перечислил главные факты о росте и выпадении волос, которые нужно знать

22.03.2020, 13:17, Разное

Во время домашней изоляции стоит обратить внимание и на своё здоровье. По словам парикмахера-стилиста Евгения Шатохина, существует несколько фактов о росте и выпадении волос, которые должен знать каждый человек.

Процесс алопеции можно остановить, так как видов облысения сразу несколько. Как правило, явление считается временным. Безвозвратная потеря волос возможна лишь в случае гибели фолликула, а вот если он «уснул», то специалисты должны грамотно подобрать комплексную терапию.

Стоит помнить, женщины не должны использовать средства от выпадения, предназначенные для мужчин. Дело в том, что представительницы прекрасного пола никогда не столкнутся с облысением, а лишь с сокращением числа волос. Это вызвано различиями в гормональном фоне. Если же девушки начали использовать мужские средства, последствия могут оказаться непредсказуемыми. Кроме того, ни один шампунь не остановит выпадение волос. При его выборе нужно обратить внимание на состав – в нем должно быть минимальное количество сульфатов, силиконов и парапетов.

Шатохин напоминает, на данный момент нет ни одного средства, обеспечивающего 20-сантиметровый рост волос ежемесячно. Если воспользоваться специальными стимулирующими препаратами, рост составит около 3 см, вместо стандартных 1,5-2 см. В заключении, эксперт призвал не верить тем, кто заявляет о пользе домашних масок во время борьбы с выпадением волос.