 

Остаемся дома: обнаженная Белла Хадид советует, чем заняться на карантине

22.03.2020, 13:15, Разное

В то время, пока некоторые знаменитости все еще сопротивляются идее самоизоляции и продолжают жить, как раньше, – бегают по утрам, гуляют в парках, ходят по магазинам, 23-летняя Белла Хадид делает все возможное, чтобы побудить людей по всему миру оставаться дома. И в этом, как говорится, все средства хороши.  Белла, которая уже 8 дней находится на карантине, выбрала самый пикантный.

В своем Instagram модель опубликовала несколько откровенных снимков. На одном из черно-белых фото Белла, которую недавно признали самой красивой женщиной на планете, позирует фотографу в черных брюках и белой майке, надетой на голое тело. На двух других соблазнительный образ дополняет пиджак оверсайз.

Это я, сменившая внешность для хорошего дня на карантине, который проведу на диване дома, –

подписала фото Хадид.

Для тех, кому доводы показались неубедительными,  Белла написала еще один, более содержательный пост с конкретными советами о том, чем можно заняться дома. А проиллюстрировала его не менее пикантным селфи. Чтобы привлечь внимание фолловеров, модель разделась по пояс, а грудь прикрыла буррито.

Я и мой буррито приказывают тебе оставаться внутри! Не только ради самого себя, но и буквально ради всего мира и всех людей, которых вы любите, –

написала Хадид.

Модель заявила, что не понимает людей, которые все еще сопротивляются самоизоляции, ведь только так, по мнению Хадид, можно замедлить распространение коронавируса:

Эй, не будь эгоистом! Медитируй! Болтай со своей собакой/кошкой/рыбой! Они будут очень рады твоему вниманию 24 часа в сутки в течение всех этих дней.

Для тех, кто не может сидеть без дела, Белла предложила практичные занятия:

Научись вязать. Напиши стихотворение своей маме. Если еще не освоил TikTok, сейчас самое время сделать это. И мой эти чертовы руки!

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 300 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 заболевших.



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