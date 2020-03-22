Елена Подкаминская рассказала, как решила рожать сына дома

22.03.2020, 13:15, Разное

Месяц назад, 21 февраля, Елена Подкаминская стала трижды мамой – у актрисы и ее мужа, бизнесмена Дениса Гущина, родился сын Александр. Для поклонников эта новость стала шокирующей. Все 9 месяцев ожидания Подкаминская мастерски скрывала беременность, а о счастливом событии сообщила постфактум – в первый день марта.

Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой долгожданной весной и глаза слепило от синевы небес, я родила сына, –

написала она, опубликовав в соцсетях снимок с округлившимся животом.

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Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official)8 Мар 2020 в 3:28 PDT

Вчера маленькому Саше исполнился месяц, и Елена решила рассказать фолловерам, как малыш появился на свет. Актриса призналась, что своего третьего ребенка рожала в домашних условиях под пристальным вниманием акушерки – точно так же, как и свою младшую дочь Еву.

Во время ожидания первой дочери Полины я прочла немало литературы, которая сформировала мой взгляд на роды, материнство, родительство. Ожидая Еву, я мечтала и надеялась, что “все сложится благоприятно и наилучшим образом для нас”, – и я смогу родить дома. И, когда это случилось, это настолько в меня “попало”, что сомнений, где рожать сына, уже не было, –

призналась Подкаминская, а после добавила:

Разговор этот не полемики ради. Я делюсь своим опытом, потому что для меня это жизненно важный путь и значимая тема. И если в ком-то отзовется что-то из того, во что я верю, и станет это кому-то близким, – буду рада. И вообще, подумалось вот: почему бы мне теперь как матери со стажем периодически не поднимать тему материнства и детства в рамках Инстаграм-страницы?!

Стоит отметить,что такие откровения – редкость для звезды сериала “Кухня” и “ИП Пирогова”. Елена неохотно делится подробностями личной жизни. Например, историю ее любви с Денисом Гущиным, поклонники еще ни разу не услышали из первых уст. По сообщению ряда изданий, с будущим мужем, занимающимся строительным бизнесом, во время перепланировки свой квартиры. Позже стало известно, что Денис и Елена официально зарегистрировали свои отношения и обменялись кольцами на скромной церемонии, свидетелями которой были только самые близкие друзья. Ранее Подкаминская состояла в браке с бизнесменом Александром Пляцевым: они познакомились в 2006 году, в 2010 году стали родителями дочери Полины.