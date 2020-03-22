Филипп Киркоров рассказал, чем балует себя во время карантина

22.03.2020, 13:09, Разное

Из-за пандемии коронавируса многие люди сидят дома. Исключением не стал и король российской поп-сцены Филипп Киркоров, отменивший свои ближайшие концерты и взявший вынужденный отпуск. Артист поделился, чем радует себя на карантине.

Певец в прямом эфире в Instagram рассказал, что стал проводить больше времени с детьми и сейчас смотрит сериалы – на данный момент он досматривает последние эпизоды «Убийства Версаче». Кроме того, исполнитель советует своим коллегам по шоу-бизнесу обратить внимание на фильм «Почему женщины убивают».

В заключении Киркоров заявил, что карантин является тем самым периодом, когда он себя балует и ест очень много. «Похудеть всегда успеем. Возможно, именно из-за щёк я и выгляжу моложе», – отметил с юмором певец.