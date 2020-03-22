Эксперты предсказали в России рост спроса на отечественные автомобили из-за финансового кризиса

22.03.2020, 13:09, Разное

Развитие финансового кризиса в РФ приведёт к росту спроса на отечественные автомобили. Эксперты предсказали повышение продаж машин российского производства в ближайшее время.

В настоящий момент в мире – эпидемия коронавируса. В связи с этим начал развиваться очередной экономический кризис. Он уже затронул производство многих стран, отчего многие товары начали дорожать. В РФ дополнительным фактором стало падение курса рубля. Из-за этого транспортные средства начали прибавлять в цене.

Эксперты оценили развитие событий и предполагают, что вскоре люди начнут пересматривать свои потребительские приоритеты. Вместо дорогих автомобилей, они обратят внимание на более доступный сегмент – это седаны B-класса. Кроме того, многие станут присматриваться к отечественной продукции автомобильной промышленности, пересаживаясь на экземпляры классом ниже. Машины российского производства станут альтернативой, поскольку они более доступны, да и на протяжении времени эксплуатации, их ремонт окажется дешевле. Аналогичная ситуация произойдёт и на вторичном рынке, где цены среагируют на экономическую обстановку соответственно.

Виктор Похмелкин, председатель “Движение автомобилистов России”, ожидает снижение рынка подержанных машин. По его мнению, невысокая цена при перепродаже не гарантирует покупательского интереса, ведь подержанные средства передвижения обходятся дороже в обслуживании. При этом другой независимый автоэксперт не связывает рост цен только с внешними причинами. По мнению Сергея Асланяна, цены всё равно бы поднялись, так как это привычная практика в РФ – каждый квартал происходит небольшой рост. Сейчас же его просто оправдывают воздействием на экономику со стороны эпидемии коронавируса и нефтяного рынка.