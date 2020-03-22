 

Игровая гарнитура Asus ROG Popular Go Gaming работает более 24 часов без подзарядки

22.03.2020, 13:09, Разное

Разработчики из Asus заявили о старте реализаций новых игровых наушников ROG Popular Go Gaming. Речь идёт о первой в мире беспроводной гарнитуре, работающей по беспроводному каналу 2,4 Гц и заряжающейся посредством разъема USB-C.
По словам производителей, аксессуар совместим с популярными консолями Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One, а также ПК и смартфонами. Ключевые функции – двухсторонний съемный микрофон и интеллектуальная система шумоподавления. Что касается технологии быстрой зарядки, то она также присутствует – гарнитура работает свыше 24 часов без подзарядки. Благодаря системе активного шумоподавления, определяется и устраняется шум окружающей среды.

Вес гарнитуры Asus ROG Popular Go Gaming составляет менее 300 г, она подключается к любому девайсу с 3,5 мм разъемом с помощью соответствующего переходника. Стоимость новинки составит не менее 280 долларов.



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