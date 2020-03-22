На Украине у второго депутата Рады заподозрили коронавирус

22.03.2020, 13:08, Новости дня

Депутата Верховной рады Украины от группы «Доверие» Сергея Вельможного вместе с сыном госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве в связи с появлением симптомов коронавируса.

В своем Facebook он сообщил, что первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время будет проведен повторный тест.

Ранее, 18 марта, депутат Рады от группы «Доверие» Сергей Шахов заявил, что у него предварительно подтвердили коронавирус. Вскоре диагноз подтвердился, также COVID-19 диагностировали у его жены.

18 марта на Украине второй человек умер от коронавируса. Первую смерть из-за коронавируса зарегистрировали 13 марта. Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа.