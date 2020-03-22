Российские вирусологи вылетели в Италию

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22.03.2020, 13:08, Новости дня

С аэродрома Чкаловский вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом первый военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с военными вирусологами, сообщили в Минобороны.

«Первый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел с военного аэродрома Чкаловский с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом», – передает сообщение Минобороны ТАСС.

Уточняется, что военный транспортник доставит на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре недалеко от Рима «передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии», а также оборудование по «диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий».

Всего к вылету подготовлены девять самолетов Ил-76 ВКС России, на которых доставят в Италию 100 вирусологов.

В субботу президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь в борьбе с коронавирусом.



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