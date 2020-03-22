Случился вирус, а должна была быть война

22.03.2020, 12:55, Разное

О том, почему все так легко рушится.

Если что-то и впрямь страшное случилось в мире, так это то, что обычный вирус разрушил цивилизацию.

Не нашествие Атиллы, не взрыв, но всхлип.

Причем разрушил ту самую цивилизацию, которая тридцать лет назад хвасталась, будто достигла пика развития.

И вдруг все кончилось: паника, крах экономики, конец демократии, апокалипсис.

Фото: EPA-EFE

Но это не война (хотя Меркель сравнила коронавирус со Второй мировой войной, что, разумеется, глупо);

это не чума (хотя меры приняты беспрецедентные, словно это смертельная моровая язва);

это даже не революция (хотя тот факт, что цивилизация посыпалась из-за гриппа, показывает, что гнилое пора менять).

И если из-за ничтожной несмертельной беды рушится все — это лишь доказывает, что все сгнило до последней степени.

И, стало быть, развалилось бы все равно.

Не от одного, так от другого.

Умирает 3,4% — в десять раз меньше, чем от рака и от туберкулеза. Мало того, вирус, как доказано, имеет свойство мутировать и, развиваясь по экспоненте, слабеет в мутациях одновременно с увеличением площадей поражения.

Это неприятный опасный грипп. Но свиной грипп, САРС и МЕРС были в разы опаснее.

Что произошло, если все рухнуло?

А произошло лишь то, что цивилизация (как она представлена на данный момент) объективно приблизилась к критической точке. И ее развалить могло абсолютно что угодно.

В классовом олигархическом обществе беда может случиться каждую минуту. И все боятся, все связаны коллективным страхом — и вот этот страх (не перед вирусом, а перед жизнью) выплеснулся на улицы.

В принципе, это должна была быть война.

К войне все шло. Война могла случиться уже несколько раз: из-за Украины, из-за Ливии, из-за Сирии, из-за нефти. И было бы, разумеется, хуже.

Надо радоваться, что случилась не война, а всего лишь вирус. Во время войны погибло бы не 4%, а примерно 15%, если не дошло бы до общей ядерной, конечно, а ограничилось локальными ракетными ударами и танковыми боями. Так что это мягкий сценарий апокалипсиса. Но выплеснулись страхи Апокалипсиса большого. Люди переживают те чувства, что были припасены для войны.

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Скорее, это хорошо. Возможно (не факт, но возможно) вирус инициирует общественную солидарность. Это забытое со времен войны и социализма понятие — но во время беды, даже такой, не вполне настоящей беды, можно про солидарность вспомнить. Существует общественный договор, который должен работать хотя бы перед лицом болезни. Существует нравственное сознание, которое не должно мириться с болезнью соседа (а также с его нищетой, с его поражением в достатке и социальном положении; хотя с этим все отлично мирятся).

Абсолютно безразлично, останется Путин на 28-й срок или нет, но не безразлично, строим мы все вместе больницы или нет. В тот момент, когда гражданское сознание перейдет от защиты абстрактных прав к конкретной защите соседей, общество начнет выздоравливать.

Не только от вируса.

Надо строить больницы и хосписы. Всем миром строить — для следующей эпидемии, которая придет. Для нищих, для больных раком, для сирот. Их должен строить не Путин.

Не на кого надеяться — только на себя. Если мы люди.

А если не сможем защитить другого, старого и бедного, то нас не то что вирус напугает, нас однажды клопы съедят.»

Максим Кантор

писатель, художник, философ