В Сети показали изображение нового пикапа KIA

22.03.2020, 12:48, Новости дня

Пользователям стали доступны рендерные изображения пикапа KIA, который в скором времени может поступить на американский рынок.

Пока производитель не называет никаких подробностей об автомобиле, однако художники продемонстрировали один из вероятных вариантов исполнения автомобиля. Кроме того, новый KIA имеет продвинутый дизайн и агрессивную внешность.

Эксперты ранее анонсировали, что под капотом новинки применят 3-литровый тубированный агрегат, но его мощность пока не раскрыта. Вместе с тем более точные параметры будут известны ближе к дате официальной презентации данного автомобиля. Ранее уже демонстрировали концепт пикапа, однако он до ссих пор не нашел отражения в серийном варианте.