На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

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22.03.2020, 12:48, Новости дня

По факту убийства жениха на праздновании свадьбы в кафе Нижневартовска возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство»), говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, 21 марта около 02.00 по местному времени в помещении банкетного зала кафе «Летучий голландец» в Нижневартовске в ходе возникшей ссоры 50-летний мужчина нанес ножом множественные удары в область груди 56-летнему местному жителю, праздновавшему в кафе состоявшееся накануне свое бракосочетание.

Пострадавший умер в больнице. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В октябре прошлого года охранники в баре в Казани побили молодоженов.



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