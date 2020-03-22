Информацию о намерении властей ужесточить карантин опровергли
22.03.2020, 12:48, Новости дня
Информационно-коммуникационный центр опроверг сообщения о намерении российских властей ужесточить карантин по коронавирусу.
«Сообщения правительственного источника о том, что «власти склоняются к введению решительных мер по ужесточению карантина» не соответствуют действительности», – передает РИА «Новости» слова источника в ИКЦ.
Ранее источник в правительстве заявил, что власти РФ якобы склоняются к ужесточению карантина и принятию решительных мер по наращиванию тестирования на коронавирус.
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