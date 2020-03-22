 

Киселев высказался насчет жесткого карантина

22.03.2020, 12:39, Новости дня

Журналист Дмитрий Киселев высказался по поводу обеспечения в РФ мер карантина в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. По его мнению, жесткость необходимых карантинных мер сможет обеспечить только армейское патрулирование. На сознательность россиян, по словам телеведущего, надежды мало, тогда как армию-защитницу в нашей стране любят.

"И все будет спокойно. Если уж Армия, то значит — серьезно. И даже слишком серьезно, чтобы паниковать", — написал Киселев в своем телеграм-канале.

Власти РФ склоняются к ужесточению карантина в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском правительстве. По его словам, скорость распространения коронавируса COVID-19 в РФ математически соответствует ситуации в таких странах как Испания, Германия, Франция, Великобритания: ежедневный прирост от 27 до 33 процентов при сопоставимом количестве заболевших. Чтобы выйти на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции. В качестве примера таких стран источник назвал Сингапур, Японию и Южную Корею.

При этом у РФ есть запас времени на принятие этих жестких, но крайне необходимых мер для эффективной борьбы с коронавирусом, однако, говорит источник, "меры должны быть действительно решительными". Власти, по его словам, продолжают "тщательно анализировать информацию о мерах по сдерживанию коронавируса правительствами других стран, выделяя наиболее успешные среди них". В сфере экономики особое внимание, по его словам, уделяется поддержке малого и среднего бизнеса, а также отраслей, наиболее сильно страдающих от введения ограничений.

В РФ на данный момент зарегистрировано 306 заболевших новым коронавирусом. В мире, по последним данным ресурса Worldometer, COVID-19 уже заразились более 308 тысяч человек, более 13 тысяч человек умерло.



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