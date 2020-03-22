Судья чемпионата России Вилков возглавил федерацию футбола Нижнего Новгорода

22.03.2020, 12:39, Новости дня

Футбольный арбитр Михаил Вилков, работающий на матчах российской премьер-лиги, единогласным решением отчетно-выборной конференции избран новым президентом Федерации футбола Нижнего Новгорода.

Конференция прошла в Фоке "Мещерский". Вместе с Вилковым в состав исполкома федерации вошли бывшие арбитры Илья Минц, Михаил Белов, Артур Камальдинов, Анатолий Верхнев, а также Егор Егоров, работающий на играх второго дивизиона.