 

Очевидец запечатлел на видео момент фатального крушения военного вертолета

22.03.2020, 12:39, Новости дня

В Сети появились кадры крушения вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk морской авиации Мексики, разбившегося в минувшую субботу, 21 марта, на территории штата Веракрус.

 

На записи видно, что воздушное судно попыталось приземлиться. По одной из предварительных версий, в этот момент экипаж потерял пространственную ориентацию из-за того, что поднявшаяся пыль резко ухудшила видимость.

Как сообщают местные СМИ, на борту вертолета находились десять человек. Девять из них получили травмы различной степени тяжести, еще один – сотрудник полиции – погиб.

 

В настоящее время известно, что Black Hawk был задействован в операции против похитителей людей. Правоохранители задержали пятерых предполагаемых членов банды и освободили двух заложников. Вертолет был направлен для эвакуации жертв похищения.



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