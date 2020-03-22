 

Украинский «патриарх» Филарет обвинил в пандемии коронавируса гомосексуалистов

22.03.2020, 12:36, Новости дня

Почетный «патриарх» и глава неканонической УПЦ КП Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки – по его мнению, заболевание стало наказанием за гомосексуализм.

«Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру», – передает его слова «Страна».

Однако, добавил он, причастие в храмах на время карантина прекращать не будут.

«Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: «Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?», – подчеркнул он.

Филарет считает, что свершение церковных таинств не является средством распространения инфекции.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с угрозой коронавируса, позже поручил остановить в стране работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д- сообщение.



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