Анастасия Волочкова призналась, что свадьба может сорваться из-за коронавируса

22.03.2020, 12:30, Разное

Российская танцовщица Анастасия Волочкова планирует выйти замуж осенью этого года. В эфире программы «Ты не поверишь!» балерина рассказала, что из-за ситуации с распространением коронавируса мероприятие может не состояться в намеченную дату.

Однако заслуженная артистка РФ все же надеется на то, что удастся сыграть свадьбу в этом году, и советует гостям и поклонникам не расстраиваться раньше времени, а подождать до осени. Между тем, Анастасия Волочкова пока не говорит, кто стал ее избранником.

Балерина признается, из-за того, что все мероприятия и концерты были отменены, вся ее сценическая команда осталась без работы и без зарплаты соответственно. Танцовщица уточняет, она не может им никак помочь и переживает по этому поводу.

Заслуженная артистка Российской Федерации также высказала свое мнение по поводу пандемии коронавируса. Анастасия Волочкова считает, что паниковать по этому поводу не стоит и советует не запасаться продуктами, так как страна может обеспечить всех своих граждан продовольствием. Сама балерина старается соблюдать все меры предосторожности и повышать иммунитет с помощью закаливания. Своим поклонникам артистка советует чаще мыть руки, реже выходить из дома и отличать слухи от правды.