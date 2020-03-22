 

В ставропольских детсадах отменили карантин по просьбе родителей

22.03.2020, 12:30, Новости дня

Детсады Ставрополья будут работать, несмотря на объявленный ранее карантин, однако родители сами решат, водить ли туда детей, сообщил глава минобразования края Евгений Козюра.

«Поступило много вопросов по поводу работы детских садов в ближайшие недели. Эти вопросы касаются того, что детей оставить не с кем, а больничный брать нецелесообразно. Принято решение, что в ближайшие недели, с понедельника, все детские сады работают в штатном режиме. Родители будут иметь возможность самостоятельно принимать решения о том, вести ребенка в детский сад или нет», – передает его слова «Интерфакс».

До этого губернатор Ставрополья распорядился до 12 апреля закрыть на карантин все детские сады региона.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье главный инфекционист региона Ирина Санникова продолжила ходить на работу, вернувшись из Испании. Ей грозит уголовное дело.



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