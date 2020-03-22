Сын Елены Яковлевой Денис Шальных снова набил тату на лице

22.03.2020, 12:30, Разное

Денис Шальных в очередной раз побывал в тату-салоне и набил два рисунка на лице. Еще недавно сын Елены Яковлевой собирался полностью очистить лицо от наколок.

Новые изображения появились на лице наследника известной российской актрисы на тех местах, где еще оставалось свободное место. На одной щеке имеется надпись «Ride it», а на другой красуется нецензурное высказывание.

Совсем недавно Денис Шальных планировал избавиться от татуировок на лице. Он посещал болезненные процедуры по удалению наколок лазером. После этого у молодого человека отекала внешность, а новогодние торжества он отмечал в не самом лучшем виде. Сыну Елены Яковлевой требовалось ежемесячно приходить к врачам. Не исключается, что из-за боли он отказался от последующего этапа по удалению татуировок.

Ранее Денис Шальных разошелся с очередной девушкой. Он встречался с Анастасией Рот, но та покинула его спустя почти семи месяцев отношений. Мать Шальных не была знакома лично с вероятной невесткой, но нормально к ней относилась. Сын Яковлевой успел познакомиться с родителями пассии и даже понравился им.

Денис Шальных является единственным сыном Елены Яковлевой и Валерия Шальных, он ранних лет приобщался к киноиндустрии и актерству. В 11-летнем возрасте снимался в сериале «Если завтра в поход». Позже учился в Великобритании, а по возвращению в Россию поступил на режиссерский факультет института телевидения и радиовещания. Спустя время он увлекся татуировками и к 26 годам покрыл большую част тела наколками.