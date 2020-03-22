 

Пушков сравнил поведение россиян и американцев в период пандемии

22.03.2020, 12:30, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил поведение россиян и американцев в период пандемии коронавирусной инфекции в мире.

«В РФ и США – совершенно разные реакции на эпидемию. У нас скупают гречку, а в ряде американских штатов отмечен двух-трехкратный рост спроса на оружие. Готовятся к боям за выживание, как в голливудских фильмах, не иначе», – написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, в РФ на фоне объявленной в мире пандемии коронавируса вырос спрос на некоторые товары, в том числе гречку. При этом ситуация на потребительском рынке страны стабильна, а появление сообщений о «пустых» полках в российских магазинах связано с недостаточно оперативной выкладкой товаров.

Также Пушков процитировал польского журналиста Яна Федорчука: «Пандемия показала, что во времена реального кризиса именно суверенное национальное государство является единственным сообществом, на которое европейцы могут рассчитывать».

«Думаю, итальянцы это сильно ощутили на себе. Подлинная реальность», – отметил сенатор.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек, свыше 11 тыс. человек скончались.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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