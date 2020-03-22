 

Samsung улучшил камеру смартфона Galaxy S20 Ultra

22.03.2020, 12:30, Разное

Многие владельцы смартфона Galaxy S20 Ultra жаловались на проблемы с камерой, такие как автофокусировка ключом на основном датчике 108 мегапикселей. Для устранения проблемы разработчики Samsung выпустили обновление гаджета.
На данный момент обновление программного обеспечения, которое улучшает ряд функций для семейства Galaxy S20, доступно только для пользователей из США. Владельцы гаджета отмечают улучшение скорости фокусировки. 

Обновление уже доступно для разблокированных устройств S20 (таких как некоторые модели, купленные у Samsung).



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