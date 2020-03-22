 

Мнение: Китай начал присоединяться к антироссийским санкциям США

22.03.2020, 12:25, Разное

Глава  «Роснефти» Сечин рассказал, при каких условиях цена за баррель может  вернуться к 60 долларам. По его мнению, для этого американские  сланцевики должны будут уйти с рынка. По оценкам топ-менеджера, это  может произойти уже до конца года, когда начнут разоряться производители  сланцевой нефти из-за высокой себестоимости добычи.

Иначе говоря, Игорь Иванович декларирует войну с США до последней капли нефти. Как же ответит на этот выпад «гегемон»?

Низкая стоимость барреля сегодня больно бьет по всем участникам  рынка «черного золота». Сообщается, что ряд нефтедобывающих компаний в  США обратились к властям с предложением сократить добычу. Для Вашингтона  подобное положение дел неприемлемо, поэтому «ответка» Сечину несомненно  будет.

Озвучены, как минимум, два возможных хода.

Во-первых,  США могут создать совместно с Саудовской Аравией некий альянс, а  Эр-Рияд выйдет из ОПЕК. Выглядит довольно многозначительно, учитывая их  совокупные мощности по добыче углеводородов.

Во-вторых,  Вашингтон может ввести санкции против продавцов российской нефти. Если  приобретение отечественного «черного золота» станет делом «токсичным»,  то иностранные покупатели просто не станут с ним связываться, учитывая  избыток предложения на рынке. Следом за нефтью могут последовать  ограничения против российского газа, поступление которого в Европу  президент Трамп мечтает перекрыть уже давно. Но и на этом Белый дом  может не остановиться: на очереди будут ограничения против банковского  сектора России, любых операций, в том числе, с золотом.

Для отечественной экономики,  строящейся на экспорте углеводородов, это станет настоящим крахом, и  никакой ФНБ не поможет, его ресурсы растают с огромной скоростью. Самое  интересное, что заменить западные рынки нам будет особо не на что.

Несколько лет назад Кремль с помпой «развернулся на Восток». Китай должен был стать нашим новым «всем». Но так и не стал.

Весьма  показательно, что несколько дней назад Пекин в лице своей трейдинговой  компании Sinochem International Oil превентивно перестал допускать  компанию «Роснефть» к своим торгам. Причина – введенные Вашингтоном  санкции против «дочки» «Роснефти» TNK Trading International S.A. (подробнее по теме).  Выбор между стремительно дешевеющим сырьем из России и стабильной  торговлей с США был сделан Китаем в пользу последних. Так или иначе,  прямо или косвенно, но американские санкции были поддержаны Пекином.

Не  все ладно и с экспортом российского газа в КНР. Так, Поднебесная уже  объявила о приостановке импорта «голубого топлива», в том числе, из  России. Практически сразу же после этого приостановил работу и широко  разрекламированный трубопровод «Сила Сибири», обошедшийся  налогоплательщикам более, чем в триллион рублей.

Получается,  Россия оказалась в плену своей сырьевой экономической модели, которая  уже начинает тянуть ее на дно. Разговоры о «слезании с нефтегазовой  иглы» так и остались пустыми словами. На что там надеется Игорь Сечин,  одному ему ведомо. Впрочем, с его зарплатой и бонусами ему не придется  стоять в очереди за гречкой и туалетной бумагой.   

Источник https://narodreporter.livejournal.com/194064.html

Источник: Теория элит



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