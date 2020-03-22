Оргкомитет обсуждает варианты переноса Олимпийских игр в Токио

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22.03.2020, 12:17, Разное

Представители оргкомитета «Токио-2020» заявили о переносе Олимпиады в Японии из-за пандемии коронавируса. Сейчас рассматриваются варианты периода проведения соревнований.
В оргкомитете Олимпийских игр приняли соответствующее решение, ориентируясь на ситуацию с распространением опасного вируса в мире. Соревнования могут состояться через год или два. Однако некоторые члены «Токио-2020» допускают перенос Олимпиады на 45 дней, передает «Слово и Дело».

Коронавирус COVID-19, впервые выявленный в Китае в конце минувшего года, стремительно распространяется. На сегодняшний день зафиксировано порядка 307 000 случаев инфицирования – из них в 92 000 завершились выздоровлением пациентов, а около 13 000 закончились летальным исходом.



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