Ученые: Землю может выбросить из Солнечной системы

22.03.2020, 12:09, Разное

В один момент Земля может изменить свою орбиту и ее выбросит из Солнечной системы, шансы оцениваются высоко 1 к 15 000. К такому выводу пришли астрономы из Ирана и США.

Причиной «ухода» Земли за пределы Солнечной системы является регулярное перемещение звезд в Млечном Пути. Каждое из таких светил отправляет поток гравитации, который доходит до Голубой планеты. Каждая звезда, подходящая к Солнечной системе, способна дестабилизировать любую орбиту. Американские и иранские исследователи отметили, если такое явление редко происходит, то ничего страшного нет, потому как это почти не скажется на жизни самой планеты. В случае более частых проявлений получаемая Землей энергия приведет к ее смещению и удалению от Солнца, что спровоцирует новый ледниковый период.

Ученые называют ледниковым периодом повторяющийся периодически этап в геологической истории длительностью в несколько миллионов лет. В такое время наблюдается общее похолодание климата и появляются существенные возрастания ледниковых покровов. Последняя эра кайнозойская началась 20-30 миллионов лет назад. Текущее время голоцен, стартовал 10 000 лет назад, он характеризуется относительно теплым промежутком после плейстоценового периода.

Солнечная система – планетная система, включающая в себя центральное светило Солнце и все объекты, вращающиеся вокруг него. Звезда появилась благодаря гравитационному сжатию облака из пыли и газа почти 4,5 миллиарда лет назад. Солнце позиционируется как желтый карлик, в ней находится большая часть всего веса системы, она удерживает планеты и прочие тела собственным тяготением. Вместе со светом звезда испускает поток заряженных частиц, более известный как солнечный ветер.