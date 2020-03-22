Актриса Татьяна Абрамова рассталась с мужем после онкологической болезни сына

22.03.2020, 12:09, Разное

Российская актриса Татьяна Абрамова родила двоих сыновей от оператора Сергея Куришенко. Тем не менее, знаменитость рассталась с ним, когда серьезно заболел один из детей – у мальчика диагностировали онкологию.

Врачи выявили опухоль надпочечника у младшего сына Александра, когда тому было полтора года. Мальчику требовалась химиотерапия, но неожиданно открывшееся кровотечение в брюшную полость привело к необходимости отправить ребенка на операционный стол. Посетив студию популярной передачи «Секрет на миллион», Татьяна Абрамова вспомнила, как в то время едва сдерживала эмоции и боялась заплакать, потому как понимала, что в таком случае потеряет сына. Во время операции Александр чуть не умер, но смог выжить. Сын звезды перенес ряд курсов химиотерапии, две операции, ему удалили почку, но сейчас он здоров.

Тяжелое заболевание ребенка негативно сказалось на отношениях супругов. Актриса отметила, Сергей Куришенко не оказал ей должную поддержку в тот период. Они расстались во время лечения сына. «Он просто испугался», – сказала Татьяна Абрамова, муж оказался в действительности не тем, на кого можно было положиться в сложную минуту. Знаменитость уверена, нередко болезни детей являются своеобразной проверкой отношений родителей, именно матери спасают отпрысков и остаются одинокими. Шесть лет назад актриса связала себя брачными узами во второй раз, ее избранником оказался артист Юрий Беляев.