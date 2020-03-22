 

Xiaomi разрешит смартфонам без NFC расплачиваться с помощью Mi Pay

22.03.2020, 12:09, Разное

По информации зарубежных инсайдеров, корпорация Xiaomi рассматривает вариант использования сервиса Mi Pay без NFC. Сообщается, что данное нововведение уже можно опробовать на некоторых смартфонах бренда.
Речь идёт о таких девайсах, как Redmi Note 7, Redmi Note 5 и Redmi 6. Для оценки нововведения владельцам гаджетов нужно установить бета-версию сервиса Mi Pay. Представители компании даже поделились инфографикой, на которой детально показаны действия, которые нужно сделать пользователям вышеназванных девайсов. После настроек новых способов транзакций, нужно запустить запуск Mi Pay, а для подтверждения оплаты – активировать функцию отпечатка пальца.

После генерирования уникального QR-кода оплата будет завершена. Предполагается, что количество поддерживаемых гаджетов увеличится после завершения этапа предварительного тестирования.



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