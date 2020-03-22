Водитель на каршеринговом автомобиле врезался в ограждение на Красной площади

22.03.2020, 12:08, Новости дня

В субботу водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил на каршеринговом автомобиле бетонное ограждение на Красной площади в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне водитель каршерингового автомобиля протаранил бетонное ограждение на Красной площади. По предварительным данным, мужчина и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время они задержаны», – передает его слова ТАСС.

Составлены административные протоколы, полицией проводится проверка.