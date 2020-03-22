Стефанчук предложил проводить заседания Рады в режиме видеоконференции

22.03.2020, 12:07, Новости дня

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает на время вспышки коронавирусной инфекции проводить заседания парламента в пленарном режиме и заседания комитетов в режиме видеоконференции. Об этом говорится в законопроекте №3250, который Стефанчук подал 20 марта.

Документ передан на рассмотрение руководства Рады.

Проект закона называется “Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и заседаний комитетов ВРУ в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”. Текст законопроекта не опубликован.

В Украине подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло три человека, один излечился.

Среди заразившихся – нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов. Он заболел после возвращения из заграничной поездки. Шахов не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах 12–13 марта.

19 марта нардеп сообщил, что COVID-19 подтвердили также у его жены.

Шахов общался примерно с 80 людьми, все они прошли тесты на COVID-19. Об этом 20 марта в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.