В Днепропетровской области врачи ездят на вызовы с подозрением на коронавирус по одному, чтобы экономить защитные костюмы

22.03.2020, 12:07, Новости дня

В Днепропетровской области врачи скорой помощи ездят на вызовы с подозрением на коронавирус по одному, чтобы экономить защитные костюмы. Об этом “Обозревателю” сообщила местный медик.

По словам врача, еще несколько дней назад защитные маски медикам выдавали только на вызовы с диагнозом “острая респираторная инфекция” и только по две штуки, рассказала женщина. При этом остатки флизелиновых костюмов плохого качества передали только противоэпидемической бригаде врачей, остальные же ездят на вызовы без защиты.

“На вызов врач или фельдшер идут по одному, чтобы костюм сэкономить. А еще у нас закончились катетеры для обеспечения венозного доступа, и когда пройдут торги и закупка – неизвестно. Но главное – молиться…” – говорит медик.

Она также добавила, что местные жители собирают деньги им на защитные средства, ищут костюмы, маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

“Всем тем сотрудникам, которым не досталось марлевой маски, необходимо сшить самостоятельно маску для себя. Но лучше сшить всем, ведь там четыре слоя марли, а нужно для лучшей защиты восемь”, – цитирует распоряжение начальства медик “скорой”.

В Украине подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло три человека, один излечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 307 тыс., умерло более 13 тыс. человек.