Собянин объяснил, почему метро в Москве невозможно закрыть на карантин

22.03.2020, 12:05, Новости дня

В случае остановки подземки ее придется полгода восстанавливать, заявил столичный мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал чушью и глупостью слухи о закрытии столичного метрополитена из-за пандемии коронавируса.

«Метро вообще невозможно остановить, метро сделано так, что в метро поезда постоянно должны курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», — заявил он.

По словам Собянина, метрополитен продолжит работать в любой ситуации, потому что в случае остановки подземки ее придется «полгода восстанавливать».

Со 2 по 19 марта, согласно данным столичного департамента транспорта, пассажиропоток московского метро упал на 30%. Сказывается то, что многие организации перешли на режим удаленной работы. Число поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях снизилось на 24%, на такси — на 10–15%.

Пока что мэрия ограничивается точечными запретами. Например, 22 марта было решено закрыть на карантин фитнес-клубы, бассейны и бани.

По данным к утру 22 марта, в России зарегистрированы 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших — в Москве и Подмосковье.