 

Россиян призвали принимать душ не дольше пяти минут

22.03.2020, 12:05, Новости дня

Роспотребнадзор выдал несколько рекомендаций.

Роспотребнадзор призвал принимать душ не дольше пяти минут. Такое заявление ведомство сделало 22 марта, во Всемирный день водных ресурсов.

«Этот день отмечается в ознаменование важности пресной воды и служит повышению осведомленности о том, что 2,2 млрд человек живут без доступа к безопасным водным ресурсам», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство подчеркнуло, что проблема нехватки воды затрагивает каждого четвертого из десяти жителей Земли.

«Учитывая, что 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ дает отличную возможность сэкономить этот бесценный ресурс», – передает пресс-служба.

Также рекомендуется выбирать продукты растительного происхождения, не выбрасывать съедобную пищу, экономить электричество и меньше покупать ненужные вещи. Все это может уменьшить выбросы парниковых газов.

В конце февраля Счетная палата сообщила, что почти в трети детских больниц и поликлиник нет водопровода и канализации.



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