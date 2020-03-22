Россиян призвали принимать душ не дольше пяти минут
22.03.2020, 12:05, Новости дня
Роспотребнадзор выдал несколько рекомендаций.
Роспотребнадзор призвал принимать душ не дольше пяти минут. Такое заявление ведомство сделало 22 марта, во Всемирный день водных ресурсов.
«Этот день отмечается в ознаменование важности пресной воды и служит повышению осведомленности о том, что 2,2 млрд человек живут без доступа к безопасным водным ресурсам», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ведомство подчеркнуло, что проблема нехватки воды затрагивает каждого четвертого из десяти жителей Земли.
«Учитывая, что 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ дает отличную возможность сэкономить этот бесценный ресурс», – передает пресс-служба.
Также рекомендуется выбирать продукты растительного происхождения, не выбрасывать съедобную пищу, экономить электричество и меньше покупать ненужные вещи. Все это может уменьшить выбросы парниковых газов.
В конце февраля Счетная палата сообщила, что почти в трети детских больниц и поликлиник нет водопровода и канализации.
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