Поклонская объявила о самоизоляции себя и кота

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22.03.2020, 12:05, Новости дня

Депутат заявила, что не выходит из квартиры.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в соцсетях сообщила, что вместе со всей семьей находится на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Парламентарий призвала россиян придерживаться самоизоляции и сообщила, что у нее «вся семья на самоизоляции, и даже кот».

«Мы с дочерью не выходим из квартиры, не гуляем, не посещаем кинотеатры, магазины и находимся в Москве. По одной причине — уважаю правила и меры, принятые руководством страны и города по недопущению распространения вируса», — написала она.

Как отметила Поклонская, российские власти делают все необходимое, а «от нас с вами требуется временная самоизоляция – нужно находиться дома».

«От себя лично искренне желаю прекрасной Италии и всему миру поскорее избавиться от этой «чумы XXI века»», – написала она.

Кроме того, Поклонская заявила, что «из-за чужой безалаберности коронавирус попал в Крым». Накануне на полуострове выявили первый случай заражения инфекцией.

«Я очень хочу, чтобы Крым остался местом, где нет коронавируса. По-человечески прошу каждого не разъезжать по улицам, не рваться в Крым, а посидеть дома», – призвала депутат.

По данным к утру 22 марта, в России зарегистрированы 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших — в Москве и Подмосковье. Накануне ученым удалось определить средний инкубационный период коронавируса.



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