Против магаданского СМИ возбуждено дело из-за фейка о коронавирусе

22.03.2020, 11:53, Новости дня

Полиция в Магадане возбудила административное производство против местного портала «Говорит Магадан» в связи с распространением недостоверных сведений о коронавирусе. Изданию грозит штраф в 500 тыс. рублей.

Речь идет о публикации издания «Говорит Магадан» от 16 марта «Лежавший в Магаданской областной больнице человек, у которого подозревали коронавирус, умер». У пациента не подтвердился диагноз коронавирус, передает РИА «Новости».

«В отношении владельца сайта, разместившего недостоверную общественно значимую информацию, полицейскими возбуждено административное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Максимальная санкция для юридических лиц – административный штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей», – сообщил представитель пресс-службы УМВД РФ по региону.

При этом редакция портала не согласна с претензиями полиции, так как пациент, по мнению издания, действительно лежал на лечении в Магаданской областной больнице, врачи у него подозревали коронавирус, и он умер.

«Насколько мы все знаем из официальных источников, все три тезиса подтверждены исполняющим обязанности главврача Магаданской областной больницы», – говорится в публикации издания.

Между тем, в воскресенье источник в правительстве РФ сообщил, что российские власти склоняются к ужесточению карантина и принятию решительных мер по наращиванию тестирования тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, чтобы эффективно бороться с эпидемией.