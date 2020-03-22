Власти склоняются к ужесточению карантина в России

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22.03.2020, 11:48, Новости дня

Российские власти склоняются к ужесточению карантина и принятию решительных мер по наращиванию тестирования тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, чтобы эффективно бороться с эпидемией, сообщил источник в правительстве, отметив, что у РФ есть запас времени.

«Скорость распространения инфекции в РФ математически соответствует ситуации в таких странах как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода РФ на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», – передает его слова РИА «Новости».

Отмечается, что у РФ «есть запас времени» для принятия жестких, но «крайне необходимых мер» для эффективной борьбы с коронавирусом. Но, подчеркнул источник, меры должны быть «действительно решительными».

По его словам, власти страны продолжают «тщательно анализировать информацию о мерах по сдерживанию коронавируса» правительствами других стран. Наиболее успешные из них выделяются.

Речь идет об обсуждении шагов в сферах здравоохранения, экономики и открытости при информировании населения.

«Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в РФ изучается международный опыт по наращиванию массового тестированию контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытии мест массового скопления», – сказал источник.

Он подчеркнул, что в экономике внимание собираются обратить на «поддержку малого и среднего бизнеса» и отраслей, которые пострадают от ограничений в большей степени. Указал источник и на важность мер по «укрепление доверия к действиям правительства». Он напомнил, что лидеры зарубежных стран публично обращаются к населению для объяснения сложившейся ситуации и действий, предпринятых для сдерживания распространения инфекции.

«Официальные органы стремятся к максимальному открытию для общества всех имеющихся данных о масштабах и последствиях распространения инфекции», – заключил источник.

В РФ уже предпринят ряд мер по обеспечению безопасности граждан. Так, в ряде регионов школы и вузы перешли на дистанционное обучение, временно закрыты культурные и спортивные заведения, отменены массовые мероприятия.

Также принято решение о переводе сотрудников на домашнюю работу в ряде предприятий и компаний. Ограничено авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии, закрыт въезд для иностранцев.

Президент Владимир Путин указывал, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем.



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