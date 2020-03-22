 

Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа

22.03.2020, 11:48, Новости дня

Вирусная инфекция COVID-19 будет распространяться медленнее, чем обычный сезонный грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что «если сравнивать текущую эпидемию с гриппом-А (обычный сезонный грипп) или атипичной пневмонией (SARS), в настоящее время представляется вероятным, что данная эпидемия будет распространяться медленнее».

При этом «полностью предотвратить распространение инфекции и смертность от заболевания невозможно, поэтому речь идет о смягчении последствий».

Как отмечают ученые, распространение коронавируса будет длиться дольше, чем у других вирусных инфекций, что повлечет за собой серьезные экономические последствия.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек, свыше 11 тыс. человек скончались.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Коллекторы будут представляться номером, а не именем

16.03 / Западные страны призвали Асада выполнить резолюцию СБ ООН

17.02 / Нафтогаз уточнил ущерб от потери активов в Крыму

18.02 / У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

19.03 / Количество инфицированных коронавирусом превысило 200 тыс., нефть Brent подешевела до $24,9 за баррель. Главное за день

18.02 / Названа главная причина хищений со счетов клиентов банков

21.02 / Качество медицинского обслуживания почти не влияет на удовлетворенность пациентов

07.03 / Два случая заражения коронавирусом зафиксировали на Мальдивах

12.02 / “Очевидно усиление партии капитуляции”. Порошенко прокомментировал назначение Ермака

03.02 / Киселев, обвинив Запад в фальсификации истории Второй мировой войны, повторил старый советский миф

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска