Ученые назвали простой способ узнать заряд пальчиковых батареек без специальных приборов

22.03.2020, 11:30, Разное

Существует два вида пальчиковых батареек формата АА и ААА, использующихся на данный момент в различной технике. Впрочем, на сегодняшний день все равно нельзя узнать об уровне заряда данных элементов питания. Исследователи из США выяснили, что данный показатель определяется даже без помощи мультиметра.

Оказывается, нужно обратить внимание на высоту отскока батарейки, упавшей на твердую поверхность: при более высоком – заряд находится на очень низком уровне. Впрочем, эксперимент не является на 100% точным, так как батарейка опрокидывается и подпрыгивает уже после того, как показатель заряда иссякает на половину. Для домашних условий данный метод может подойти, подчеркивают специалисты.

Отметим, что вышеназванный эффект возникает из-за окисления цинка, а гелеобразный электролит начинает переходить в твердое состояние. Таким образом, наблюдается формирование своеобразных металлических пружинок-мостиков, заставляющих пальчиковые батарейки подпрыгивать на твердой поверхности.