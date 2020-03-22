Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

22.03.2020, 11:29, Разное

По всему миру продолжается борьба с пандемией COVID-19. И врачи в этой борьбе, безусловно, играют важнейшую роль. На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали медиков эмоционально, лично появившись в лондонском центре скорой помощи. А певица Рианна решила отметить заслуги врачей материально.

В минувшую субботу фонд 32-летней певицы Clara Lionel Foundation объявил, что он выделяет $5 млн на поддержку тех, кто находится “на передовой” по реагированию на COVID-19. И в особенности тех, кто обслуживает маргинализированные сообщества в Соединенных Штатах, Карибском бассейне и Африке.

Никогда еще не было так важно защитить и подготовить маргинализированные и недостаточно обслуживаемые общины – тех, кто больше всего пострадает от этой пандемии, – сказала Джастин Лукас, исполнительный директор фонда Клары Лайонел.

Рианна и Фонд Клары Лайонел надеются помочь местным продовольственным банкам, обслуживающим группы риска и пожилых людей в США, ускорить тестирование и уход в таких странах, как Гаити и Малави, обеспечить защитное оборудование для передовых медицинских работников и диагностических лабораторий и поддержать разработку вакцин и других методов лечения по всему миру.

Напомним, ранее финансовый вклад в борьбу с пандемией решили внести Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли – голливудская пара пожертвовала 1 миллион долларов организациям Feeding America и Food Banks Canada, которые оказывают поддержку пожилым людям и семьям с низким доходом. Супруги называют эти группы населения “наиболее жестоко затронутыми последствиями эпидемии”.

Помните, для любви не существует расстояний и преград. Все мы можем сделать что-то друг для друга, даже если это что-то – просто посидеть дома,

– написала Блейк в социальных сетях.

Донателла Версаче направила 200 тысяч долларов в отделение интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане. Леди Гага с прошлой недели сидит на карантине и жертвует 20 процентов прибыли с продажи косметики Haus Labs продовольственным магазинам в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Джастин Бибер одним из первых, еще в феврале, отправил 30 тысяч долларов в пекинский благотворительный фонд Chunmiao, помогающий детям, пострадавшим от коронавируса. Бен Аффлек, Ванесса Хадженс, Джастин Тимберлейк не назвали суммы, которые отправили в фонды, но также призвали всех коллег объединиться в поддержке нуждающимся в непростое время.