Почти 800 человек умерли в Италии из-за коронавируса. В мире обнаружено 25 тысяч новых случаев

22.03.2020, 11:25, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от новой коронавирусной инфекции скончались 793 человека, по официальным данным. Всего в Италии погибли 4 825 человек из 53,5 тысячи зараженных, еще 6 тысяч из них полностью восстановились и были выписаны из-под медицинского наблюдения.

Всего в мире заболевание обнаружено у 307,3 тысяч человек, почти 93 тысяч из них смогли излечиться.

По официальным данным, накануне США вошли в тройку стран с наибольшим количеством зараженных коронавирусом после Китая и Италии. Всего в стране обнаружено почти 27 тысяч зараженных, 340 из которых погибли, еще 176 вылечились.

Сразу же после этих стран идут Испания, где из 25 тысяч зараженных почти 1,5 тысячи человек умерли и 2,1 выздоровели, и Германия, где из 22,3 тысяч зараженных 84 человека погибли и 239 вылечились.

По едино вакцины или лекарства от COVID-19 не существует. Во Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что клинические испытания и подтверждения безопасности, необходимые для выпуска вакцины на рынок, могут занять до 18 месяцев – сейчас в мире разрабатывается около 20 вакцин против коронавируса COVID-19. Научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы и начинают их клинические испытания, однако до вакцинации населения еще далеко.