 

Мнение: Космонавты рассказали, почему Федор не пригодится на МКС

22.03.2020, 11:20, Разное

Все-таки есть на свете области, в которых роботы пока не смогут заменить труд человека. Как ни странно, одной из таких областей оказалась космонавтика.

Буквально накануне работники российской космической отрасли определили судьбу человекоподобного робота по имени Федор – и совсем не в его пользу.

Как показали два года практики взаимодействия с механизмом, такой вид роботов не подходит для функционирования на орбитальной станции. По словам представителя компании, которая занималась разработкой Федора, этот тип роботов подойдет скорее для окололунной станции – там он принесет гораздо больше пользы, чем на МКС.

Компания сделала такой вывод, опираясь на исследования и наблюдения космонавтов: оказалось, что робот практически не задействуется внутри космического корабля, так как на нем всегда есть космонавты.

Робот Федор был запущен в космос в составе экипажа российских космонавтов в 2019 году. Тогда, в самом начале своей «карьеры», робот учился выполнять команды своего наставника – космонавта Александра Скворцова.

У последнего, кстати, возникло много вопросов и замечаний по поводу работы Федора.

Источник: Достало



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