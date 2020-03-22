Порошковое молоко и сговор производителей утюгов: новое исследование в программе “Тест”

22.03.2020, 11:18, Новости дня

Программа "Тест" — проводник в мир качественной продукции. Эксперты Роскачества совместно с телеканалом "Россия 1" провели новое исследование. Объективной и беспристрастной критике подверглись образцы молока и утюги. Ведущие программы Наталия Медведева и Евгений Рыбов узнали мнения специалистов, а также развенчали мифы относительно проверенной продукции.

Молоко: в чем его польза и вред для здоровья человека

Каждый россиянин за год в среднем употребляет 250 литров молока. Многие знают, в чем польза данного напитка, но у него также имеются и серьезные минусы.

В исследовании приняли участие пять торговых марок, которые можно встретить на прилавках российских магазинов: "Простоквашино", "36 копеек", Parmalat, "Домик в деревне", "Вкуснотеево".

Продукцию проверили по следующим показателям: безопасность, присутствие растительных жиров, сухого молока, органолептика, пастеризация.

Популярные мифы о молоке

Молоко из магазина — мертвое. Некоторые потребители сомневаются в подлинности продукции за счет ее долгого срока хранения. С трудом верится, что настоящее молоко может быть в упаковке по полгода, оставаясь неиспорченным.

Представитель компании-производителя молока Анна Бойко-Великая не советует употреблять напиток в первозданном виде. Даже процедив его через марлю, невозможно избавиться от той патогенной микрофлоры, которая может быть в сыром молоке.

Профессор МГУ, доктор медицинских наук Олег Медведев также высказался против употребления продукции в первозданном виде. В ней могут быть микроорганизмы весьма опасных заболеваний, таких как бруцеллез и даже туберкулез. Сырое молоко необходимо прокипятить или пастеризовать на производстве. По словам эксперта, при термообработке не убиваются все полезные микроорганизмы.

Кандидат технических наук Светлана Димитриева рассказала, что пастеризованный продукт проходит самую мягкую температурную обработку (70ºC в течение 30 минут), но он долго не хранится. Также есть ультрапастеризованное молоко, которое обрабатывается в течение 102 секунд при 135-150ºC. Оно сохраняет больше биологически активных веществ, чем стерилизованный продукт, обрабатывающийся в течение 20 минут при температуре в 100ºC.

Таким образом, покупателям рекомендуется приобретать пастеризованное молоко — в нем содержится больше всего полезных веществ. Миф о том, что продукция из магазина является мертвой, не подтвердился.

Все магазинное молоко — порошковое. Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, как можно понять, обычная перед вами продукция или порошковая. Если на упаковке написано "нормализованное молоко" — это продукт с определенной долей жирности. Для того, чтобы получить заданный процент, производитель смешивает полученную жидкость со сливками, сделанными из того же напитка. В таком молоке порошка нет.

Надпись на упаковке "восстановленное" свидетельствует о том, что продукт изготовлен из порошка. Илья Лоевский отметил, что этого не нужно бояться. По его словам, фактически порошок — это высушенное молоко, которое затем разбавляется водой. В таком продукте действительно меньше полезных веществ, но подобное производство не нарушает закон.

Нутрициолог Рэми Никиема рассказал, что в современном развитии промышленности не обойтись без порошкового молока. При термической обработке продукта происходит окисление, в результате которого вырабатываются оксистеролы. Они повышают вероятность образования бляшек, что приводит к появлению тромбов. Это, в свою очередь, в некоторых случаях может привести к раку.

Подводя итоги, можно сказать, что далеко не все молоко производится из порошка — об этом должно быть написано на бутылке. Покупать такую продукцию или нет — личное дело каждого потребителя.

Молоко опасно для взрослых. Врач-онколог Александр Серяков рассказал, что данный продукт является довольно противоречивым для взрослого человека. Проведенные исследования доказали, что в цельном коровьем молоке содержится более тридцати ростовых факторов и свыше десяти гормонов. Они, в свою очередь, могут стимулировать развитие злокачественных опухолей у человека — рака молочной железы, яичников. Употребление в день четырех стаканов напитка повышает риск развития рака предстательной железы у мужчин на 39 процентов.

Александр Серяков отметил, что небольшое количество молока не чревато последствиями для здоровья человека. Если же злоупотреблять им изо дня в день на протяжении многих лет, это действительно нехорошо, что уже успела подтвердить наука.

Также молоко не совсем полезно и для подростков. По словам врача-онколога, если большое количество напитка пьет девочка, для нее это чревато получением большого количества эстрогенов. Они, в свою очередь, могут привести к преждевременному половому созреванию. У юношей молоко может вызвать аллергическую реакцию, в числе которой, например, сыпь на коже.

Любители кисломолочной продукции могут успокоиться, поскольку в кефире, например, факторы роста и гормоны уже разрушены. Кроме того, в них меньше лактозы, за счет чего они лучше усваиваются организмом.

Молоко нужно пить ради кальция. Данный напиток не является основным источником получения организмом кальция — это традиционный миф. Профессор МГУ Олег Медведев отметил доказательство науки: из молочной продукции полезного элемента усваивается не более тридцати процентов.

Если человек в пожилом возрасте пьет большое количество молока, его кости от этого не будут укрепляться. Этому есть научное объяснение. Компоненты лактозы оказывают вредное влияние на всасываемость кальция, что может привести даже к большему перелому костей.

Результаты исследований

В "Простоквашино" не было обнаружено антибиотиков в количестве опасном для здоровья. Кроме того, в данном образце отсутствуют микотоксины, которые могут попадать в состав молока из кормов животных. "Простоквашино" не содержит растительных жиров, сухого молока. Молоко данной торговой марки получило высокую органолептическую оценку. Но в данном образце эксперты Роскачества отметили небольшой недостаток — нарушение пастеризации.

В продукции торговой марки "36 копеек" также не обнаружено антибиотиков и микотоксинов. При этом в данном образце, скорее всего, при пастеризации был нарушен и превышен температурный режим. Кроме того, специалисты обнаружили нюанс в органолептике — кормовой привкус и запах. Самый важный и опасный недостаток молока торговой марки "36 копеек" — кишечная палочка.

Продукция Parmalat признана высококачественной, поскольку соответствует всем обязательным требованиям законодательства, а также опережающему стандарту Роскачества.

Образец "Домик в деревне" прошел три этапа проверки из пяти. В процессе пастеризации, возможно, был нарушен температурный режим. Также вкус и запах недостаточно выражены.

Молоко торговой марки "Вкуснотеево" является высококачественным и проявило себя хорошо по всем параметрам исследования.

Рейтинг молока сложился следующим образом:

1. "Вкуснотеево"

2. Parmalat

3. "Простоквашино"

4. "Домик в деревне"

5. "36 копеек"

Утюги: от чего зависит ценообразование и о чем сговорились производители

Проверку прошли утюги следующих торговых марок: Braun TexStyle 3 SI3055BK, Tefal FV3970, Rowenta Focus Excel DW5220D1, Philips Azur GC4543/30, Braun SI3030PU. Стоимость проверенных образцов варьируется от 2500 рублей до 5600 рублей.

Модели испытали по следующим показателям: паровой поток, глажка, функциональность, толщина подошвы, удобство.

Популярные мифы об утюгах

Дорогой утюг гладит лучше. Качество глажки напрямую зависит от толщины подошвы устройства. Чем она больше, тем сложнее разгладить труднодоступные места.

Владелица компании по профессиональной глажке и стирке вещей Марина Филина в ходе эксперимента отметила, что лучше всего со своей обязанностью справляется образец Braun TexStyle 3 SI3055BK. Стоит подчеркнуть, что его цена не самая высокая из всех проверенных торговых марок — около 3600 рублей. Таким образом, миф о том, что дорогой утюг гладит лучше, не соответствует действительности.

Представитель компании-производителя бытовой техники Екатерина Нифантьева рассказала, что на финальную стоимость утюга влияют два момента: производительность и подошва. Чем больше функций у устройства, тем оно дороже. Подошва может обладать антипригарными свойствами, быть устойчивой к ударам, хорошо скользить. По мнению эксперта, стереотип о том, что чем дороже утюг, тем он лучше, является корректным, поскольку основан на возрастании технических характеристик.

Маркетолог Денис Федоренко отметил, что стоимость устройства зависит от ценности, которую производитель пытается заложить с помощью рекламы. По его словам, конечная цена на полке не всегда является определяющей и равна качеству.

Забытый включенный утюг может привести к пожару. Некоторые современные модели утюгов снабжены специальной функцией — устройства отключаются, находясь в горизонтальном положении, тем самым спасая обладателей от пожара и порчи вещи. Специалист Екатерина Нифантьева рассказала, что за такое преимущество покупателю придется доплатить от 500 до 1000 рублей. Если данная опция присутствует в утюге, то находясь в горизонтальном положении он отключается примерно через тридцать секунд. Устройство понимает, что им не пользуются и предотвращает катастрофу.

Стоит отметить, что телеведущие испытали пять образцов на наличие вышеназванной опции. Она присутствует у всех, но в некоторых случаях включенный утюг может привести к деформации вещи и появлению сожженной ткани. Лучше всего предотвращает порчу вещи TexStyle 3 SI3055BK, который положительно проявил себя и в первом эксперименте.

У современных утюгов короткий срок службы. Некоторые потребители считают, что у производителей техники есть заговор, согласно которому через определенное время устройство приходит в неисправность и приходится покупать новое.

Специалист по ремонту бытовой техники, коллекционер утюгов Денис Сорокин рассказал, что действительно есть устройства, которые ломаются подозрительно часто, в их числе и дешевые модели.

Маркетолог Денис Федоренко отметил, что некоторые производители действительно могут закладывать в устройства функцию "искусственного старения". Компоненты, отслужив срок годности, начинают потихоньку меняться, ломаться, что требует ремонта.

Таким образом, миф о "сговоре производителей" действительно подтвердился.

Результаты исследований

В Braun TexStyle 3 SI3055BK есть функция автоматического отключения и длинный шнур. Данный образец хорошо разглаживает синтетику, в него легко наливать воду. При этом в нем есть недостатки — отсутствие удобства (может скользить ручка), а также толстая подошва.

Tefal FV3970 нагревается быстро, имеет длинный шнур, удобные кнопки подачи пара и распыления. Данная модель хорошо разглаживает синтетику, но имеет недостатки — сложно определить уровень воды в резервуаре из-за непрозрачного пластика. Кроме того, модель неудобно чистить, ручка может скользить.

В Rowenta Focus Excel DW5220D1 легко наливать воду, утюг быстро разогревается. Модель имеет следующие недостатки: толстая подошва, не идеально разглаживает складки на ткани, термостат шумит при отключении, также устройство может скользить.

Philips Azur GC4543/30 имеет длинный шнур, который может перекручиваться. У модели есть гладкая и тонкая подошва, хорошо разглаживающая синтетику. В утюг удобно наливать воду, он быстро нагревается и имеет достойную систему очистки. Недостатки — ручка и термостат могут скользить.

Braun SI3030PU также имеет длинный шнур, в него легко наливать воду, уровень которой просто определить в резервуаре благодаря цвету пластика. Модель хорошо разглаживает синтетику, но имеет те же самые недостатки, что и прошлые модели — ручка и термостат скользят. Кроме того, у образца слишком толстая подошва, которая не совсем узкая на конце, за счет чего рубашки и блузки будет гладить не очень удобно.

Рейтинг утюгов сложился следующим образом:

1. Philips Azur GC4543/30

2. Braun SI3030PU

3. Tefal FV3970

4. Braun TexStyle 3 SI3055BK

5. Rowenta Focus Excel DW5220D1

Таковы результаты очередного исследования проекта "Тест". Вы можете ознакомиться с остальными проверками Роскачества на сайте Вести.Ru в разделе рейтингов. Например, недавно эксперты назвали лучшие марки томатных соков. Кроме того, в предыдущем выпуске "Теста" специалисты рассказали о весьма актуальном явлении в современном мире — рассказали, как защититься от вирусных инфекций.