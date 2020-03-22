 

Интервью Гордона с Кохом. Где и когда смотреть

22.03.2020, 11:18, Новости дня

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания “ГОРДОН”, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с бывшим вице-премьером РФ Альфредом Кохом. Об этом журналист сообщил изданию “ГОРДОН”. 

Интервью записывали вечером 16 марта по Skype, беседа продолжалась почти два часа.

Во время интервью Кох вспомнил свою последнюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, говорил о сегодняшней ситуации в России, российских оппозиционерах, за которых мог бы проголосовать на президентских выборах, заказчиках убийства российского политика Бориса Немцова, о ситуации в Украине и ее президенте Владимире Зеленском, падении цены на нефть и влиянии коронавируса на мировую экономику. 

На вопрос, какие чувства сегодня испытывает к Путину, Кох ответил “брезгливость”. 

“Мне кажется, он потерял человеческий облик”, – сказал бывший российский вице-премьер. 

Трансляция интервью начнется в 19.00 (программа будет доступной по ссылке). 

Кох родился в 1961 году в городе Зыряновске (сейчас – Алтай, Казахстан). Окончил Ленинградский финансово-экономический институт (сейчас – Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности “экономическая кибернетика”. Защитил кандидатскую диссертацию на тему “Методы комплексной оценки территориальных условий размещения промышленных объектов”.

В 1993 году Кох был назначен заместителем председателя Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, а с 1996-го по 1997 год возглавлял его. Политик был сторонником масштабной приватизации госимущества. 

С марта по август 1997 года занимал должность заместителя председателя российского правительства, с 2000-го по 2001 год был генеральным директором холдинга “Газпром-Медиа”.

Выпустил несколько книг. 

С 2015 года живет в Германии. Женат. Дочь Коха – Ольга Кох – комик, живет в Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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