COVID-19. Украинский дизайнер запустила производство комбинезонов для медиков

22.03.2020, 11:18, Новости дня

Украинский дизайнер Светлана Бевза запустила производство защитных комбинезонов для медиков из-за вспышки коронавируса. Об этом Бевза сообщила в Instagram.

“Вечер субботы в Киеве, но я не дома. Я в офисе со своей командой. Потому что мы должны сделать что-то важное. Как свидетельствует статистика, мы сталкиваемся в Украине с ростом случаев заражения коронавируса. И, к сожалению, наша медицинская система абсолютно не готова к этому. В связи с этим мы сегодня здесь с лучшими портными, чтобы производить комбинезоны для наших медиков “, – отметила дизайнер.

Она добавила, что шить комбинезоны будет бесплатно, поскольку считает это своим долгом. По мнению дизайнера, все ее коллеги коллеги за рубежом сделали бы так же.

Бевза также опубликовала видео процесса пошива комбинезонов для медиков и фото готового изделия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Stay safe and healthy! Love, bevza team

Публикация от BEVZA (@bevza) 21 Мар 2020 в 8:38 PDT

В Украине подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло три человека, один излечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 307 тыс., умерло более 13 тыс. человек.