 

В Хорватии произошло землетрясение, погиб один человек, разрушен собор в Загребе

22.03.2020, 11:18, Новости дня

Утром 22 марта в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,3, очаг находился в 7 км от столицы страны Загреба, сообщает Večernji list.

Глубина гипоцентра составила 10 км.

Первый сильный толчок ощущался в течение примерно 10 секунд, затем последовали несколько афтершоков.

В Загребе погиб 15-летний подросток, сообщили в службе скорой помощи. Его нашли среди обломков рухнувшего дома, довезли до больницы, где врачи констатировали его смерть.

Десятки домов в столице и пригородах разрушены или повреждены. Граждан просят не приближаться к опорам электропередач.

Рухнула крыша базилики Сердца Христова в Загребе, часть потолка упала на алтарь. Ущерб историческому зданию огромен, но никто из священнослужителей не пострадал, сообщил изданию настоятель собора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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