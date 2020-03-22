Анастасию Ивлееву восхитил поцелуй Максима Галкина и Аллы Пугачевой в прямом эфире

22.03.2020, 11:17, Разное

Блогер Анастасия Ивлеева и ведущий Максим Галкин пообщались в прямом эфире в популярном приложении. Во время диалога к артисту подошла Алла Пугачева поцеловавшая супруга, что оценила его собеседница.

Во время карантина каждый человек стремится занять себя интересными и полезными занятиями, придумать что-то запоминающееся и яркое. Максим Галкин и Анастасия Ивлеева провели совместный эфир в социальной сети Instagram под бокал вина. Они развлекали собственных зрителей шутками, смешными историями, а также делились планами на будущее. Не обошлось без сюрпризов: попала в кадр и Алла Пугачева. Муж предложил ей выпить вина, на что исполнительница заявила, лучше бы юморист сделал это, когда она являлась еще школьницей, тогда не отказалась бы. Обращаясь к Ивлеевой, Алла Борисовна сказала, что не может пить, так как даже сама блогер говорит о необходимости выглядеть хорошо.

Ведущая «Орла и решки» пришла в восхищение от внешнего вида спутницы Галкина. «Вы выглядите просто очаровательно и без фильтров», – заявила она, отметив при этом наличие их у себя. После этого Максим Галкин пожелал жене спокойной ночи и поцеловал ее в прямом эфире, что восхитило его звездную собеседницу: «Я видела все, можно заряжаться». Общение двух знаменитостей продолжалось почти два часа, его участники обсудили обстановку вокруг коронавируса и договорились чаще проводить такие мероприятия.

Анастасия Ивлеева – российская актриса, видеоблогер и ведущая. Смогла прославиться благодаря личному аккаунту в Instagram и работе в трэвел-проекте «Орел и решка». В микроблоге завела страницу в 2013 году, ее первые посты посвящались тематике спорта. Спустя время Ивлеева сняла первый юмористический ролик, где видно, как она в кафе пьет из бокала одновременно из двух трубочек. Принимала участие в создании клипа для компании «Билайн» и фирмы MAC. В 2016 году снялась для популярного издания Maxim.