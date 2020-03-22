Верующие нарушили режим ЧП в Грузии

22.03.2020, 11:16, Новости дня

Прихожане в воскресенье традиционно устремились в грузинские церкви на молебны, тем самым нарушая введенный накануне на месяц из-за коронавируса режим ЧП, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Так, общественное ТВ – «Первый канал» сообщило, что, невзирая на запрет собираться численностью более чем в 10 человек, прихожане заполнили в Батуми церковь Святой Нино. Только после появления телекомпаний духовники призвали соблюдать дистанцию или молиться на улице, слушая священников через репродукторы.

В главный храм Грузии в Тбилиси – собор Святой Троицы уже прибыла полиция, чтобы разобраться на месте в происходящем – здесь также много людей.

На улицах столицы, чье население составляет 1,5 млн человек, необычайно немноголюдно. В магазины пропускают по два-три человека и требуют соблюдать дистанцию. Большинство горожан в защитных масках, хотя в аптеках их не купить, поэтому многие шьют себе сами. Открыты только продуктовые магазины, аптеки, отделения почты и банки.

Грузия с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса полностью прервала авиасообщение.

В Грузии 54 подтвержденных случая заболевания, 3 пациента выздоровело. Армия переведена на казарменное положение.