В Загребе при землетрясении погиб ребенок

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22.03.2020, 11:16, Новости дня

В результате землетрясения в столице Хорватии Загребе погиб 15-летний ребенок, сообщил глава Института экстренной медицинской помощи города.

Медики нашли его под завалами здания без признаков жизни, передает РИА «Новости».

Землетрясение силой 5,3 балла произошло в 6.43 (8.43 мск), эпицентр находился в 7 км к северу от Загреба на глубине 10 км. Нанесен материальный ущерб зданиям и строениям столицы.

Позже, в 9.01 мск, произошел повторный толчок меньшей силы.



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