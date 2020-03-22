В Загребе при землетрясении погиб ребенок

22.03.2020, 11:16, Новости дня

В результате землетрясения в столице Хорватии Загребе погиб 15-летний ребенок, сообщил глава Института экстренной медицинской помощи города.

Медики нашли его под завалами здания без признаков жизни, передает РИА «Новости».

Землетрясение силой 5,3 балла произошло в 6.43 (8.43 мск), эпицентр находился в 7 км к северу от Загреба на глубине 10 км. Нанесен материальный ущерб зданиям и строениям столицы.

Позже, в 9.01 мск, произошел повторный толчок меньшей силы.