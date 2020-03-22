 

Модель Наталья Водянова отложила свадьбу с Антуаном Арно из-за пандемии коронавируса

22.03.2020, 11:09, Разное

Модель Наталья Водянова и её гражданский супруг, бизнесмен Антуан Арно, приняли решение о переносе свадьбы из-за пандемии коронавируса. Ранее мать знаменитости Лариса Кусакина сообщала, что мероприятие должно было состояться уже в июне во Франции, однако точная дата держалась в секрете.
Водянова неоднократно заявляла, что торжество по европейским меркам не самое грандиозное, но на свадьбу пригласят немало людей – как минимум 300 гостей. «Во Франции привыкли организовывать более грандиозные торжества, поэтому некоторые посчитают мероприятие скромным», – отмечала знаменитость. На данный момент праздник под угрозой переноса в связи с коронавирусом.

На сегодняшний день во многих европейских странах запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек. Водянова и Арно пока не знают, какой вариант оптимальный: перенос свадьбы на более поздний срок или организация скромного торжества с гораздо меньшим количеством гостей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Мнение: Обнуление РПЦ

25.03 / Мнение: Подруга говорит, что он просто абьюзер

10.02 / Певица Штурм на примере своей жизни призвала защитить людей от насилия в семье

16.02 / В Париже российского акциониста Петра Павленского задержали по делу о драке

26.02 / Ургант посмеялся над предложением Онищенко о запрете татуировок

07.03 / Мнение: Священное право

04.03 / Мнение: Конституция и коронавирус

15.02 / Евгения Медведева исполнит роль Сейлор Мун в японском ледовом шоу: детали проекта

12.02 / Жанна Эппле рассказала, почему рассталась с первым супругом

10.03 / Мнение: Зачем Путин обрушил нефтяной рынок и российскую экономику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска