Модель Наталья Водянова отложила свадьбу с Антуаном Арно из-за пандемии коронавируса

22.03.2020, 11:09, Разное

Модель Наталья Водянова и её гражданский супруг, бизнесмен Антуан Арно, приняли решение о переносе свадьбы из-за пандемии коронавируса. Ранее мать знаменитости Лариса Кусакина сообщала, что мероприятие должно было состояться уже в июне во Франции, однако точная дата держалась в секрете.

Водянова неоднократно заявляла, что торжество по европейским меркам не самое грандиозное, но на свадьбу пригласят немало людей – как минимум 300 гостей. «Во Франции привыкли организовывать более грандиозные торжества, поэтому некоторые посчитают мероприятие скромным», – отмечала знаменитость. На данный момент праздник под угрозой переноса в связи с коронавирусом.

На сегодняшний день во многих европейских странах запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек. Водянова и Арно пока не знают, какой вариант оптимальный: перенос свадьбы на более поздний срок или организация скромного торжества с гораздо меньшим количеством гостей.