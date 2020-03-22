В линейке iPhone 12 найдены смартфоны с вырезом и без

22.03.2020, 11:09, Разное

В интернете появились эскизы трех новых смартфонов iPhone 12, и у одного устройства имеется большой вырез в верхней части дисплея. Изображения доступны на сайте Slashleaks.

Данные эскизы заметили в бета-версии операционной системы iOS 14.1.1, которая утекла в мировую Сеть. Самая младшая модель смартфона iPhone 12 обладает большим вырезом в верхней части экрана, у средней та же деталь уже меньших габаритов, а старшая имеет наибольшую диагональ, но в ней отсутствует такая «челка». Все это в полной мере сходится с прежними обнародованными материалами, согласно которым iPhone 12 Pro Max в действительности получит безрамочный экран, лишенный при этом каких-либо отверстий и вырезов.

Информаторы опубликовали снимок новинки в красном цвете. Данный девайс оснащен основной тройной камерой, вырез в центре отсутствует, но верхний левый угол скрыт. Эксперты в сфере технологий не уверены, что Apple будет повторять за другими брендами, внедряющими «фронталки» в дисплей.