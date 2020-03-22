 

В Башкирии ликвидирован злоумышленник, планировавший теракт

22.03.2020, 11:09, Разное

На территории Башкирии 21 марта сотрудниками ФСБ ликвидирован злоумышленника, собиравшийся произвести теракт. Информацией о происшествии поделились в представительстве НАК (Национальный антитеррористический комитет).
Сообщается, что в пригороде Уфы правоохранители попытались остановить легковую машину, за рулем которого находился вооруженный человек. Стражи правопорядка потребовали сдать оружие, но в ответ злоумышленник начал стрельбу. В ходе «боеконтакта преступник был обезврежен», заявили в НАК.

Правоохранители в результате спецоперации обнаружили пистолет и взрывное устройство, готовое к применению. Как уточнили в ведомстве, пострадавших среди гражданских лиц и сотрудников ФСБ нет.



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